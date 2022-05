​Osasco: com mais de 35 mil m², unidade do Hospital e Maternidade São Luiz será inaugurada nesta quinta (5)

O prefeito Rogério Lins (Podemos) prestigiou a inauguração do espaço. “Nossa cidade agora tem o maior e mais moderno complexo de saúde de toda a região, o Hospital e Maternidade São Luiz Osasco. Foram mais de R$ 180 milhões de investimentos”, declarou Rogério Lins, nas redes sociais.

Segundo o prefeito, mais de 2 mil vagas de emprego serão geradas com a chegada do Hospital e Maternidade São Luiz ao município. “Bem-vindo, São Luiz Osasco. Deus abençoe a nossa cidade”, finalizou Lins.

Segundo a Rede D’Or, administradora do ambulatório, o local irá oferecer serviços e medicina de ponta para toda a região da zona oeste de São Paulo. As obras contaram com participação da construtora Alfonso França Engenharia.

Instalado no antigo espaço do Hospital Sino Brasileiro, a unidade contará com cerca de 280 leitos, novo centro cirúrgico, cirurgia robótica, 13 salas de cirurgia, centro obstétrico exclusivo com Espaço Nascer, centro de especialidades, entre outros serviços. Além disso, o hospital unirá tecnologia de ponta com a alta especialização do corpo clínico.