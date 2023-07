100% dos ônibus da EMTU já contam com pagamento por aproximação

Por Samara Matos, na redação

100% dos ônibus da EMTU que operam na grande São Paulo já contam com pagamento por aproximação. A informação foi divulgada hoje pela Autopass, que faz a gestão do sistema do Cartão TOP. A implantação definitiva começou em Maio.

De acordo com a empresa, A ABASP (Associação de Apoio e Estudo da Bilhetagem e Arrecadação nos Serviços Públicos de Transporte Coletivo de Passageiros do Estado de São Paulo), por meio da Autopass, expandiu o recurso, que também está presente em formato piloto em 13 estações de metrô e trens.

Os ônibus que contam com a tecnologia possuem adesivo indicativo no validador. Eles aceitam cartões com a tecnologia de pagamento por aproximação das bandeiras Visa, Mastercard e Elo. Além disso, esses validadores também aceitam pagamento por Smartwatch e Smartphones. “Com a ampliação, a modalidade de pagamento está disponível em 100% da frota de linhas da EMTU da região metropolitana de São Paulo e municípios, como Grande ABCDM, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Cotia, São Roque, Taboão da Serra, Itapecerica da Serra, Embu das Artes, Juquitiba, São Lourenço, Embu-Guaçu e Ibiúna.”, disse a Autopass, em nota.

Em Junho, segundo a EMTU, 85% da frota já contava com os novos meios de pagamento, época em que sua expansão se deu pela região do Grande ABC. O uso é simples: basta aproximar o cartão ou celular no validador usado para pagamento com o cartão TOP.