14ª Marcha para Jesus será realizada dia 15 de novembro

Direto da redação

Será realizada neste feriado de 15 de novembro, a 14ª Marcha para Jesus, com concentração a partir do meio-dia, na Praça Porcino Rodrigues (Caixa D’água), em Itapecerica da Serra.

Com grandes shows e estrutura e apoio da Prefeitura de Itapecerica da Serra, a Marcha seguirá pelas ruas centrais, e grandes atrações do mundo gospel se apresentarão em palco montado no bolsão de estacionamento em frente ao Complexo Administrativo da Prefeitura.

Se apresentarão: Ao Cubo, Soraya Moraes, DJ MP7, Camil, Reis, Marcelo Gonçalves, Jacinto Rodrigues, Coral Voice Soul, Mano Reco, Léo Black, Roose Carvalho, além de atrações regionais.

Idealizada pela Associação de Pastores e Obreiros de Itapecerica da Serra, presidida pelo pastor Wilson França de Araújo, a Marcha Para Jesus de Itapecerica da Serra também abre espaço para os talentos gospel da cidade e apresentações de dança, além de outras manifestações da cultura gospel no município. O evento está incluso no Calendário de Eventos Oficiais da cidade de Itapecerica da Serra como o “Dia Nacional da Marcha para Jesus” através da Lei Municipal nº 2119/2010.