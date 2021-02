17h10: Chuva causa enchentes e árvore cai sobre carro de autoescola no Parque Pinheiros

Direto da redação

A forte chuva da tarde desta quarta-feira (3) causou alagamentos em vários pontos de Taboão da Serra e derrubou uma árvore na Avenida Paulo Ayres, no Parque Pinheiros, via que precisou ser interditada. Na Rodovia Régis Bittencourt, na entrada da Jardim São Judas, mais uma vez houve alagamento, interditando os dois sentidos da via.

Também houve alagamento na Avenida Antonio Salazar de Oliveira, no Jardim São Salvador. No Parque Pinheiros, a queda de uma árvore atingiu um veículo que pertence a uma Auto Escola.