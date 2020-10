Direto da redação*

Um caminhão betoneira e carro colidiram no fim da tarde desta quinta-feira (15) na Rodovia Régis Bittencourt, Km 270,5, em Taboão da Serra sentido Curitiba. Não há informações de feridos com gravidade, mas duas faixas foram bloqueadas. Com isso, o trânsito na região central de Taboão da Serra ficou caótico. A circulação de ônibus também foi prejudicada por causa do acidente.

*Foto: Reprodução