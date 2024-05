24 toneladas de chocolate por dia: Dengo anuncia investimento de R$ 100 milhões em nova fábrica em Itapecerica da Serra

A Dengo, fabricante brasileira de chocolates, anunciou que vai investir R$ 100 milhões na ampliação de sua fábrica em Itapecerica da Serra, São Paulo. A iniciativa marca o início de uma nova fase para a empresa, que prevê a abertura de 240 novas lojas no Brasil até 2030, além da expansão da linha de produtos e da intensificação das ações de sustentabilidade.

As novas unidades serão abertas em todo o país, com foco em capitais e cidades de médio porte com alta concentração de renda.