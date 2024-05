4º Fórum Maio Amarelo de Taboão da Serra reforça a importância da mudança de comportamento no trânsito

Da CMTS

Aconteceu no último sábado (18) o 4º Fórum Maio Amarelo de Taboão da Serra, na Câmara Municipal, e reuniu mais de 500 pessoas. Organizado pelo vereador Marcos Paulo, o fórum teve a participação de representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

“O principal propósito do Maio Amarelo é salvar vidas. E sempre espero que as pessoas que participam deste evento possam sair com mais informações. O dia de hoje é um convite à reflexão sobre a responsabilidade individual e coletiva”, ressaltou Marcos Paulo.

O PRF Márcio Silva compartilhou seus anos de experiência e lembrou das “notícias tristes” que teve que dar nesse período. Para ele, “não adianta só multas e placas de indicação”. É preciso trabalhar “na mudança de comportamento de motoristas e pedestres” e o Fórum Maio Amarelo vai ao encontro desse propósito.

O presidente Dr. André da Sorriso enalteceu o evento que “é um convite à reflexão” e lembrou que “todos devem promover um trânsito mais seguro em Taboão da Serra”.

Uma das atrações do Fórum deste ano foi a presença do cão farejador, que a PRF demonstrou como são utilizados nas buscas por drogas em suas operações.