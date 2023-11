5 dicas para evitar estresse na reta final dos estudos ao ENEM

Direto da redação

Elisângela Ribeiro, coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera de Taboão da Serra, orienta estratégias e técnicas para lidar com as emoções

Com a proximidade das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a ansiedade e o estresse podem aumentar entre os estudantes. No entanto, é essencial manter a calma e evitar desequilíbrio emocional na reta final dos estudos.

De acordo com a coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera de Taboão da Serra, Elisângela Ribeiro, o estresse crônico pode prejudicar a função cognitiva, afetando a capacidade de concentração, memória e tomada de decisões. “Estudantes que se encontram em estado de estresse elevado têm maior probabilidade de cometer erros simples e esquecer informações importantes. Ao evitar, você pode otimizar seu desempenho cognitivo, o que é fundamental para o sucesso no ENEM”, explica.

Para auxiliar os estudantes a lidar melhor com as emoções próximo à prova e priorizar a saúde mental e o bem-estar a fim de conquistarem um melhor desempenho nas provas, a professora Elisângela Ribeiro, elencou cinco dicas para esse momento, assim como técnicas para lidar melhor com o estresse, confira.