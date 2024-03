65ª encenação da Paixão de Cristo acontece nesta sexta-feira (29) no Parque das Hortênsias

Direto da PMTS

A Secretaria de Cultura e Turismo (SEC), em parceria com o Santuário Santa Terezinha, realizará no próximo feriado da Sexta-Feira Santa, 29/03, a 65ª Encenação da Paixão de Cristo em Taboão da Serra. A peça será encenada

no estacionamento do Parque das Hortênsias, localizado na Praça Miguel Ortega, 500, Parque Assunção.

A partir das 17h30, haverá louvor ao vivo com Leonel Vieira e o Ministério Vida e Louvor, e com a cantora Camila Perrucini. Às 19h, terá início a encenação. O tema deste ano é “Eu Sou o que vive; estive morto, mas eis

que estou vivo por toda a eternidade!” – Apocalipse 1:18.

O prefeito Aprígio convida a população para celebrar a história mais significativa da humanidade. “Estamos nos aproximando de um momento muito especial em nossa cidade, um evento que une fé, tradição e cultura: a

65ª encenação da Paixão de Cristo de Taboão da Serra. Neste ano, mais uma vez, nossos talentosos atores, figurantes e equipe técnica dedicaram-se incansavelmente para nos trazer uma experiência que tocará nossos

corações e nos lembrará do verdadeiro significado da Páscoa. Convido cada um de vocês a se juntar a nós nesta jornada emocionante”, ressaltou.

O secretário de Cultura e Turismo, Cido da Yafarma, também reforçou o convite e garante que o público terá uma experiência emocionante. “Venha testemunhar a habilidade e o comprometimento dos nossos artistas locais,

sinta a emoção da história sagrada ganhando vida diante de seus olhos. Que esta 65ª edição da Paixão de Cristo de Taboão da Serra nos inspire, nos fortaleça e nos una. Que possamos refletir sobre os valores de compaixão,

perdão e amor ao próximo que Jesus nos ensinou”, destacou.

Desde o início dos anos, os ensaios foram realizados aos domingos, no Cemur. Todos os artistas são do município.

*Ficha técnica:*

Direção Geral: Ricardo da Hora

Direção Artística: José Maria Lucena

Direção Administrativa: Milene Camargo

Direção de Elenco: Walter Lins e Eddie Ferraz

*Serviço:*

65° Encenação da Paixão de Cristo 2024

Data: Sexta-Feira Santa, 29/03, a partir das 17h30

Local: Estacionamento do Parque das Hortênsias, Praça Miguel Ortega,

500, Pq. Assunção

Evento gratuito