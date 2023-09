“A campanha Setembro Amarelo salva vidas”, afirma Dr. André da Sorriso

Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra recebeu na manhã de segunda-feira, dia 18, a Campanha Setembro Amarelo, que busca conscientizar sobre a prevenção ao suicídio. O evento foi realizado pela Secretaria Municipal de Saúde e organizado pela coordenadora de saúde mental, Vanini Mandaj.

O presidente do legislativo, vereador Dr. André do Sorriso, participou do evento e elogiou a iniciativa da prefeitura em promover ações de prevenção ao suicídio. “O Setembro Amarelo é uma campanha que eu defendo. Por isso fiz questão de participar e prestigiar essa ação muito bem organizada pela Vanini e por toda equipe do governo municipal”.

De acordo com Dr. André da Sorriso, a campanha Setembro Amarelo pode salvar muitas vidas. “O suicídio é uma triste realidade. No Brasil, por dia, são registrados 38 casos e o lema da campanha deste ano ‘Se precisar, peça ajuda’, resume bem que podemos ajudar. Às vezes uma palavra e um momento de atenção podem ajudar a pessoa que esteja passando por um momento difícil”, lembrou.

Após a abertura e credenciamento, o evento recebeu diversas palestras. A psiquiatra, Dra. Aparecida Libano falou sobre saúde mental na infância e adolescência. Já a palestra ‘Cuidado da saúde mental com os funcionários da PMTS’ foi ministrada pelo psicólogo Daniel Carvalho. O psiquiatra Fernando Arruda abordou o tema Saúde Mental Adulto. Por último, Adriana Sivieri, dissertou sobre ‘Educação e saúde nos cuidados da saúde mental com os professores’.

Após as palestras, a coordenadora de saúde mental da Prefeitura de Taboão da Serra, Vanini Mandaj falou sobre a importância do encontro. “Hoje foi um evento que procuramos mostrar que os cuidados em saúde mental é mais do que fazer uma consulta com o psiquiatra, psicólogo e ter um transtorno. Existem cuidados que antecedem tudo isso e que são de responsabilidade coletiva”, afirma.

Sobre a campanha Setembro Amarelo, Vanini lembrou que os cuidados também podem serem feitos através de vínculos afetivos, boa alimentação, exercícios físicos, além de ambientes saudáveis com a família, no trabalho e escola.

O evento – realizado pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Escola do Legislativo – foi encerrado com apresentação da banda de Rock do Caps II.