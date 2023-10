“A gente alertava que isso poderia acontecer”, diz Suzy, que viu casa desabar em Taboão

Por Samara Matos, na redação

A cabeleireira, Suzy Norbiato, de 40 anos, é moradora da Casa de Três andares que desabou na Estrada Kizaemon Takeuti, em Taboão da Serra, na manhã desta segunda-feira (10). Na residência moravam 4 pessoas: Suzy, o marido Helder e os filhos, de 15 anos e outro de 3 anos.

Ela conta que uma obra paralisada atrás da casa pode ter causado o problema.

“Na verdade não foi uma novidade porque já faz muito tempo que meu marido – que trabalha na construção civil – vinha alertando o dono do terreno dos riscos que corria com a escavação que estava chegando próximo da nossa casa. Já havíamos denunciado na prefeitura, mas não tivemos retorno, já tivemos várias conversas com o dono do terreno e com profissionais que trabalhavam na escavação. Então, a gente já sabia do risco que estávamos correndo, mas, ele nos passava segurança, falando que iria parar por ali, tinha que deixar um certo espaço entre o terreno e a minha casa, mas não deixaram e acabou acontecendo essa tragédia”, diz Suzy ao Taboão em Foco

Suzy relata que desde quando começou a demolição nesta obra sua casa sofre abalos.

“Desde quando começou a demolição das casas do terreno a minha casa começou a ter tremores, quando estávamos deitados sentimos tremores na casa toda, quando passava ônibus na avenida ficara pior”, conta a moradora

No domingo (8), os moradores notaram que a casa estava fazendo estalos e barulhos de rachaduras. Foi quando notaram que a casa corria o risco. Segundo Suzy, por volta de 1h20, a família acordou e saiu do local.

“Peguei meus filhos e fui para casa da minha mãe de madrugada. Não deu para salvar nada. Na segunda, pela manhã, caiu primeiro o muro do vizinho, depois do outro (vizinho), e minha casa começou a pender para o lado esquerdo. A casa estava fazendo estalos, barulhos quando acordamos na segunda para ir verificar, o quintal já estava todo rachado e a casa da vizinha também foi prejudicada. Em poucos minutos ficamos olhando nossa casa desabar.

Após ocorrido os moradores ficaram abalados emocionalmente, e estão na casa da mãe de Suzy até o momento. O dono do terreno se comprometeu a pagar um aluguel à família que neste momento precisa de um lar.

“O proprietário se propôs alugar uma casa para nós. Neste momento estou na casa da minha mãe. Precisamos de uma casa urgente, pois a casa da minha mãe é pequena e não acomoda todos. Algumas pessoas estão tentando fazer doação, mas eu não tenho como acumular as coisas aqui devido ao espaço. Neste momento mesmo, preciso alugar a casa e estamos aguardando o proprietário do terreno tomar providências. Estamos muito abalados emocionalmente, porque estamos dependendo da resposta do proprietário para alugar nossa casa. Como ele se comprometeu, acredito que vai se resolver, precisa se resolver, nesta situação foram quatro famílias prejudicadas” conta Suzy

Em nota, a prefeitura de Taboão da Serra informou que a causa do desabamento será concluída pela perícia da Polícia Civil.

“O Governo Municipal esteve no local para prestar auxílio às famílias. No local, o proprietário afirmou que já estava em conversa com as famílias e que já tinha acordo de disponibilizar suporte financeiro em relação à moradia e também se responsabilizou pela reconstrução da casa.

A obra nos fundos do terreno estava paralisada e tinha sido autuada como irregular pela Fiscalização de Obras da Prefeitura, após receber denúncias. O Governo Municipal seguirá com o processo de irregularidade da obra.”

Ainda conforme a prefeitura, outras duas residências vizinhas foram interditadas para segurança dos moradores.

A Secretaria da Segurança Pública disse que o caso está sendo registrado como desabamento ou desmoronamento pelo 2º Distrito Policial da cidade, que requisitou perícia.