Abastecimento de água é normalizado em Taboão e Embu das Artes; Sabesp orienta consumo consciente

Direto da redação

A Sabesp informa que a Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB)

Guarapiranga, na zona sul, voltou a operar após falha elétrica nesta manhã

(3/3). A Companhia orienta aos consumidores o uso consciente do volume

armazenado nas caixas residenciais até a recuperação do sistema de

abastecimento, que ocorrerá de forma gradual ao longo desta quinta-feira.

A EEAB Guarapiranga integra o sistema de abastecimento em parte da capital

e dos municípios de Cotia, Taboão da Serra e Embu das Artes, na Grande São

Paulo. As regiões abrangidas são: Vila Mariana, Capão Redondo, Raposo

Tavares, Pirajussara, Vila Sônia, Parelheiros, Marilda, Grajaú,

Interlagos, Jardim Ângela, Parque Bologne, Jardim São Luiz, Brooklin,

Santo Amaro e Chácara Flora, na capital; Granja Viana, em Cotia; Santo

Eduardo e Vista Alegre, em Embu das Artes; e parte do município de Taboão

da Serra.

A Sabesp orienta aos moradores o uso racional da água, evitando

desperdícios. Imóveis com caixa-d’água com reservação para ao menos 24

horas, como determina o decreto estadual 12.342/78, não devem sentir os

efeitos da manutenção. Casos de emergência serão atendidos pela Central de

Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 055 0195, que funciona 24 horas

e a ligação é gratuita. Os clientes também podem acessar a agência virtual

no site www.sabesp.com.br.