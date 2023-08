Abertas inscrições até dia 15 de setembro para novos expositores da Feira de Artes e Artesanato em Embu das Artes

Direto da redação

A Secretaria Municipal de Turismo de Embu das Artes abre processo seletivo para novos expositores que desejam participar da Feira de Artes e Artesanato, atendendo aos critérios do Edital. EDITAL- CLIQUE PARA LER

As inscrições estarão abertas no período de 14 de agosto a 15 de setembro de 2023 nos locais, dias e horários abaixo:

1) Na Secretaria de Turismo, localizada na Sede da Prefeitura – Rua Andronico dos Prazeres Gonçalves, 114, Centro, Embu das Artes – de segunda a sexta-feira (exceto feriados) das 9h00 às 16h00;

2) On-line (até as 23h59m do dia 15/9/2023) por meio do formulário digital disponível neste LINK