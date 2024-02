Acidente de trânsito entre veículos deixa Avenida Fernando Fernandes interditada

Direto da Redação*

O acidente envolvendo dois veículos na manhã desta quinta-feira (8) na Avenida Fernando Fernandes deixa a via interditada na altura do número 370, na região do Pirajuçara. Segundo informações apuradas por nossa reportagem, o motorista do veículo Celta dirigia em alta velocidade e foi preso, acusado em embriaguez. Uma pessoa em situação de rua foi atropelada e corre o risco de perder a perna.

O caso está sendo registrado no 2º Distrito Policial na Estrada Kizaemon Takeuti.

*atualizado às 17h15 – inclusão de informação do atropelamento de uma pessoa