Acidente entre dois carros e caminhão causa lentidão na Avenida Paulo Ayres

Direto da redação

Dois carros e um caminhão se envolveram em um acidente na tarde desta terça-feira (28) no retorno da Avenida Paulo Ayres no km 273, em Taboão da Serra. O caminhão estava na pista sentido Embu das Artes e atingiu os veículos que estavam na pista sentido Parque Pinheiros, por isso foi registrada lentidão nos dois sentidos após a batida. De acordo com primeiras informações há feridos no local.