Acusados de Fake News: Justiça bloqueia Instagram do prefeito Ney Santos e do vice Hugo Prado; vídeos no youtube desaparecem

Direto da Redação

A Justiça bloqueou nesta quinta-feira (7) o Instagram do prefeito de Embu das Artes, Ney Santos, do vice Hugo Prado, e do vereador licenciado e secretário Renato Oliveira. Também foram retirados vídeos no canal do Youtube do prefeito. O motivo seria a postagem de fake news contra a adversária Rosangela Santos.

Em comunicado, o Instagram diz: “Recebemos uma solicitação legal para restringir este conteúdo. Nós o analisamos em relação às nossas políticas e realizamos uma avaliação legal e de direitos humanos. Após a análise, restringimos o acesso ao conteúdo na localização em que ele vai contra a lei local”.

O Taboão em Foco enviou mensagem aos políticos, mas até a publicação desta reportagem não obteve resposta. Em nota oficial, Rosangela comemorou a vitória na Justiça que “determinou que fossem retiradas do ar as redes sociais do prefeito Ney Santos, do Vice-prefeito Hugo Prado e do Secretário de Governo Renato Oliveira, por cometerem CRIME eleitoral, ao divulgar conteúdo falso denegrindo nossa imagem e nossa pré-candidatura”.