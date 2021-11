Advogado Allan Mohamed aceita convite de Aprígio e assume Secretaria de Planejamento

Por Allan dos Reis, na redação

O advogado Allan Mohamed, 30 anos, aceitou o convite feito pelo prefeito Aprígio (Podemos) e vai assumir a Secretaria de Planejamento de Taboão da Serra a partir do dia 1 de dezembro. Ele foi apresentado nesta quarta-feira (24) aos vereadores em reunião no gabinete do prefeito.

Mohamed foi candidato a vereador nas eleições de 2020 pelo Patriotas e teve 426 votos. A Secretaria estava vaga desde a demissão de Betinho, aliado do vice-prefeito Buscarini, há pouco mais de dois meses.

A aliados, o novo secretário afirma que vai se empenhar para aproximar as políticas públicas dos cidadãos. Ele deve ficar na futura subprefeitura (ou regional), que está em fase final na Estrada Kizaemon Takeuti, região do Pirajussara.