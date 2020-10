Agora é lei: radares de estradas deverão ter localização e horário de funcionamentos divulgados

Direto da redação

Com a sanção de João Doria, o Governo do Estado de São Paulo agora terá, pela lei 17.294/2020, que tornar pública a localização dos radares em rodovias estaduais. A lei será implantada em 90 dias. De acordo com o governo, a medida vale para radares fixos, móveis, estáticos e até mesmo os portáteis.

A publicação será diária, com localização, horário de funcionamento dos dispositivos e seus respectivos limites de velocidade. Atualmente, já está disponível a localização de radares fixos. A lei foi sancionada e publicada no Diário Oficial do Estado de 23 de outubro de 2020.

Radares de tripé

Os radares estáticos (em tripés) são operados em pontos pré-determinados no período diuturno, ou seja, enquanto há luz solar. Já os radares portáteis são operados pela Polícia Militar Rodoviária em cronograma estabelecido pelo comando rodoviário.