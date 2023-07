Agosto começa a temporada da florada das Cerejeiras em Itapecerica da Serra

Direto da redação

Se preparem para se encantar com a época mais colorida e encantadora do ano: a Florada das Cerejeiras em Itapecerica da Serra! Essas flores delicadas transformam a paisagem em um verdadeiro espetáculo natural.

As cerejeiras, também conhecidas como sakura em japonês, são árvores simbólicas e tradicionais do Japão, onde são celebradas com festivais e contempladas por sua beleza efêmera. Essas árvores desabrocham com exuberantes flores rosadas, criando um cenário mágico e encantador.

– Templo Kinkakuji: Um refúgio de tranquilidade e espiritualidade, onde você pode desfrutar da incrível combinação entre a arquitetura tradicional japonesa e as cerejeiras em flor. Não se esqueça de levar suas câmeras para capturar momentos inesquecíveis nesse cenário deslumbrante.

Endereço: Rua Camarão, 220 – Chácara das Palmeiras. Entrada R$5,00. Todos os dias de agosto das 9h às 16h.

– Templo Enkoji: Outro local fascinante para apreciar a beleza das cerejeiras. Localizado próximo ao Templo Kinkakuji, em meio à natureza exuberante, o Templo Enkoji oferece uma atmosfera serena e mística, perfeita para contemplar a florada e renovar as energias. @temploenkoji.

Endereço: Rua Izequias Hengles, 485 – Chácara das Palmeiras. Entrada Franca. Todos os dias de agosto das 9h às 16h.

– Mallet Golf: Um dos locais imperdíveis para apreciar a florada das cerejeiras em toda a sua glória. O cenário desta modalidade de golfe, com suas árvores floridas, proporcionam um ambiente sereno e encantador para um passeio tranquilo. Visitação aos sábados.

Endereço: Estrada Nova dos Godói, 293 – Potuverá. Entrada Franca. Aos sábados de agosto das 9h às 16h.

Não percam a oportunidade de visitar esses locais mágicos durante a época da Florada das Cerejeiras em Itapecerica da Serra. É um espetáculo que certamente ficará marcado em sua memória.

Compartilhem suas fotos e experiências usando a hashtag #turismoitapecerica e marquem a Secretaria de Turismo (@turismoitapecerica).