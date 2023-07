Ainda dá tempo! Arraial dos condomínios Serra Verde e Vale dos Pinheiros acontece todos os finais de semana até 6 de agosto

Por Samara Matos, na redação

O tão esperado Arraial dos Condomínios Serra Verde e Vale dos Pinheiros teve inicio no última final de semana dia 22 de julho. O evento acontece na Rua Helena Moraes de Oliveira – Parque Pinheiros, Taboão da Serra, todos dos finais de semana das 16h às 22h com entrada gratuita. Ainda dá tempo de participar, pois a festa acontece ainda nos dias 29 e 30 de julho e também dia 05 e 056 de agosto.

São diversas atrações para o público, como barracas de comida e bebidas típicas, doces e lanches, brinquedos para a criançada e muita animação com as apresentações musicais ao vivo. Além disso, o Arraial conta com espaço instagramavel, bingo com prêmios e mesas para sentar e curtir com a família.

Segue as atrações ao vivo:

Dia 29/07 das 19h às 21h: Cantora Maria Fernanda

Dia 30/07 das 17h às 19h: Cantora Marciane

Dia 05/08 das 16h às 19h: Cantora Jessica

Dia 06/08 das 18h às 21h: Cantora Vania Cosmo