Alerta! Onda de calor extremo atinge o Brasil nesta semana; região pode chegar marcar 40ºC

Direto da redação

Uma nova e intensa onda de calor está prestes a tomar conta do Brasil, desafiando o início da primavera e trazendo temperaturas que podem atingir picos impressionantes de até 45°C. O país se prepara para enfrentar um calor implacável nos próximos dias, enquanto um bloqueio atmosférico impede a chegada de frentes frias, comuns para esta época do ano.

Oficialmente, a primavera começa no próximo sábado (23), às 3h50 pelo horário de Brasília, marcando a transição das estações. No entanto, a atmosfera não está seguindo o calendário e já nos presenteou com esse calor intenso que encerra o inverno de forma abrupta.

O bloqueio atmosférico e áreas de baixa pressão térmica na Argentina são os principais responsáveis por essa onda de calor, que afetará a maior parte do Brasil, exceto o estado do Rio Grande do Sul, onde são esperadas mais chuvas, enquanto a região se recupera das enchentes recentes.

Inicialmente, as áreas mais quentes estarão concentradas no Sul do Brasil, mas o calor também se fará sentir no Sudeste e no Centro-Oeste. No decorrer da semana, o ar quente avançará em direção ao centro do país, ganhando ainda mais força na segunda metade da semana.

O pico dessa onda de calor está previsto para o próximo final de semana, entre os dias 23 e 24 de setembro, quando capitais como Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro podem estabelecer novos recordes de temperatura, de acordo com a Climatempo.

Os meteorologistas alertam que, de modo geral, as áreas do Centro-Sul do Brasil enfrentarão um calor extremo, com máximas acima dos 40°C em muitas regiões, chegando até a 41°C e 43°C no Centro-Oeste, conforme a MetSul. O interior do estado de São Paulo, especialmente nas regiões oeste, noroeste e norte, também enfrentará temperaturas extremamente altas ao longo das próximas semanas.

A população deve estar atenta aos cuidados necessários para enfrentar esse clima escaldante, como a hidratação constante, o uso de roupas leves e a proteção contra a exposição direta ao sol. Além disso, as autoridades de saúde recomendam evitar atividades ao ar livre nos horários de pico de calor, que geralmente ocorrem entre as 10h e as 16h.

Previsão na região

Segunda-feira (18)