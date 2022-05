Aluguéis com vencimento em junho serão reajustados em 10,7%

Direto da redação

O IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), responsável pelo reajuste da maioria dos contratos de aluguel vigentes no Brasil, manteve a tendência dos últimos meses e perdeu força em maio. De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (30) pela FGV (Fundação Getulio Vargas), o índice avançou 0,52% no mês, ante alta de 1,4% apurada em abril.

Com a desaceleração confirmada, o indicador soma elevação de 10,72% no acumulado dos últimos 12 meses, percentual que será usado para reajustar as locações com vencimento no mês de maio. Nos primeiros cinco meses de 2022, o IGP-M subiu 7,54%, alta também menor do que a registrada no mesmo período do ano passado.

Na prática, os inquilinos que pagam atualmente um aluguel de R$ 1.500 terão que desembolsar R$ 1.660,8 (+R$ 160,80) todos os meses para continuar morando no mesmo imóvel. Para evitar o peso no bolso, especialistas recomendam a renegociação com o proprietário do imóvel.