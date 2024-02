Alunas da Escola Municipal de Artes de Taboão da Serra são selecionadas para participar do Festival Tanzolymp na Alemanha

Direto da PMTS

Três bailarinas da Escola Municipal de Artes de Taboão da Serra foram selecionadas para representar a cidade no festival Tanzolymp em Berlim, na Alemanha. As bailarinas Isabella Melo Brollo, Lara Beatriz de Oliveira Barioni e Kemilly Batista de Almeida embarcaram na terça-feira, dia 13/02, e passarão cinco dias participando das aulas oferecidas. Para serem escolhidas, a coordenadora Daiane Camargo, gravou vídeos e enviou para a banca de jurados do festival no final de outubro de 2023, e cada aluna apresentou duas variações clássicas de repertório.

O Prefeito Aprígio recebeu em seu gabinete as três bailarinas e comentou que foi um privilégio conversar com elas. “Receber essas jovens artistas é uma honra, e acredito que representarão brilhantemente nossa cidade em Berlim. Que esta oportunidade seja a continuidade de uma jornada repleta de conquistas e realizações artísticas para Isabella, Kemilly e Lara. Parabéns e sucesso nessa experiência única!”, disse.

Durante esses dias, além delas terem aulas com renomados dançarinos como Iana Salenko, Polina Semionova, Andrey Klemm e muitos outros, contarão com atividades que serão divididas entre ensaio de palco, workshops, danças de variações clássicas e gala de encerramento no último dia, que contará com apresentações de bailarinos de todas as partes do mundo.

Isabella Melo Brollo, que iniciou sua trajetória há nove anos, comentou que sempre foi apaixonada pela dança. “As dores, lágrimas, risadas e as horas e horas na escola ensaiando para esse festival vão enriquecer nossa futura vida profissional. No começo, achamos que não íamos conseguir passar na seletiva, mas quando recebemos o e-mail da aprovação, foi uma felicidade enorme, sentimento de gratidão a cada ensaio e correção dos nossos professores. Será uma experiência única, visto que vamos ter contato com bailarinos do mundo todo; com certeza, vamos aprender muito na Alemanha”, afirmou.

“Foi muito chocante saber que eu vou para Berlim com várias outras bailarinas incríveis; essa é a realização de um sonho. Espero absorver bastante ensinamentos, correções, opiniões e muito mais. Meu sonho desde pequena foi dançar ballet; sempre que via algum bailarino, sabia que queria isso, e acho que essas aulas ajudaram muito no meu crescimento. Vou dar meu melhor!”, disse Kemilly Batista de Almeida.

Lara Beatriz de Oliveira comentou que foi uma surpresa ser uma das poucas brasileiras a ser escolhida para um festival internacional. “As expectativas estão a mil; estou bem ansiosa e feliz de poder realizar esse sonho de criança. Vai ser uma grande experiência, ter aulas com grandes professores renomados do mundo inteiro; acho que vai ser essencial essa oportunidade para o meu amadurecimento na vida da dança”, disse.

O festival Tanzolymp está em sua 21ª edição, além de ser realizado anualmente em Berlim com o lema “Dança como uma língua global”, dá oportunidade aos participantes jovens de todo o mundo se conhecerem durante os dias de eventos.

“A riqueza de experiências que elas irão adquirir é verdadeiramente significativa. Estamos profundamente honrados pelo reconhecimento internacional do nosso trabalho, tanto pela Secretaria de Cultura e Turismo quanto pelas próprias bailarinas,” afirmou o diretor da Escola de Artes, Thiago Aprazy.