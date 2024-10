Alunos da Etec Taboão se Destacam com Prêmios na Competição USP de Conhecimentos e Oportunidades

Direto da redação

Na última edição da Competição USP de Conhecimentos e Oportunidades (Cuco), alunos da Etec Taboão se destacaram entre os 1.589 premiados de 213 unidades de Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do estado. O evento, que contou com a participação de 175 mil estudantes, é uma iniciativa do Programa Vem Saber USP, que busca aprimorar o desempenho dos alunos do Ensino Médio em disciplinas cruciais para os vestibulares.

Nove estudantes da Etec Taboão conquistaram medalhas de ouro, prata e bronze, enquanto 43 receberam menção honrosa. A competição abordou temas das disciplinas de ciências humanas, ciências da natureza, matemática e língua portuguesa, promovendo um desafio significativo para os participantes.

Os alunos foram reconhecidos por seus esforços e dedicação, refletindo o compromisso da instituição com a excelência acadêmica. Além dos estudantes, professores também foram homenageados, destacando o papel fundamental da equipe educacional no processo de aprendizado.

