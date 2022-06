Alunos do curso de Auxiliar Veterinário da Escola Pet de Taboão participam do Show de Talentos

Direto da redação

Na segunda-feira (30), os alunos do curso de Auxiliar Veterinário da Escola de Estética Animal (Escola Pet) da Prefeitura de Taboão da Serra participaram de um Show de Talentos na sede da Escola de Moda, Beleza e Estética, no Jardim Saporito.

Promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SDE), o evento é uma momento em que os alunos mostram o que aprenderam ao chegar à metade da formação que tem duração de seis meses.

Durante o Show de Talento, os cães levados por alunos e professores eram examinados por duplas de estudantes. As demonstrações contavam com pesagem, verificação das frequências cardíaca e respiratória, medição de temperatura corporal, simulação de coleta de sangue e outros procedimentos aprendidos nas aulas.

Wanderley Bressan, secretário de Desenvolvimento Econômico comentou sobre o evento. “O Show de Talentos é o momento em que nossos alunos mostram na prática o que estão aprendendo durante o curso, examinando os bichinhos que os próprios alunos trouxeram. E é claro, que eu não ia ficar de fora, fiz questão de trazer meu filho, George (um Schnauzer de 4 anos), para ser atendido”, comentou.

Dentre as etapas de atendimento, foi ressaltado como é importante cuidar do tutor tanto quanto do animal, ganhando a confiança da pessoa e oferecendo conforto durante procedimentos mais invasivos que possam incomodar o pet.

A professora do curso de Auxiliar Veterinário, Tatiana Borges, levou sua Pinscher Catarina, e falou sobre possíveis locais de atuação para os profissionais após a formação. “Podem trabalhar em clínicas veterinárias, consultórios, hospitais veterinários, laboratórios, zoológicos e no Controle de Zoonoses”, disse.

O secretário Wanderley Bressan encerrou a cerimônia afirmando que a autonomia mostrada pelos estudantes mostrou que a Escola Pet está formando bons profissionais e lembrou que o prefeito Aprígio o orientou a investir na capacitação profissional dos taboaneses.

Um módulo extra será oferecido ao fim do curso, intitulado “Formação em educação empreendedora”, que capacitará os formandos para atuar no mercado de trabalho.

Serviço

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SDE)

Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa

(11) 4788-7888

sde@taboaodaserra.sp.gov.br

Escola Municipal de Estética Animal (Escola Pet)

Rua Edite Pinho Souza, 40, Jardim Frei Galvão