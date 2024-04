Amarts, OAB Taboão e Clínica Figueiredo & Lima realizam V Simpósio sobre TEA no próximo sábado (13)

Direto da Redação

Acontece no próximo sábado (13) o “V Simpósio sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA) – Valorize as Capacidades e Respeite os Limites”, organizado pela Amarts, Clínica Figueiredo & Lima e a OAB Taboão da Serra. O evento é gratuito e acontece na Unifecaf, no Jardim Maria Rosa, a partir das 8h30.

Entre os palestrantes confirmados estão o psicólogo e neuropsicólogo Erick Marangoni, a psicóloga ABA, Edna Mendonça, a promotora de justiça Dra. Maria Júlia Kaial, do idealizador da torcida autistas alvinegros, Rafael Silva, e da advogada e coordenadora do curso de Direito da Unifecaf, Dra. Camila Francis D’Avila e Silva.

SERVIÇO:

“V Simpósio sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA) – Valorize as Capacidades e Respeite os Limites”

Quando: Sábado, dia 13 de abril

Hora: das 8h30 às 13h

Local: Unifecaf (Avenida Vida Nova, 166 – Jardim Maria Rosa – Taboão da Serra / SP)

Entrada: Gratuita, mediante inscrição – https://www.sympla.com.br/evento/v-simposio-sobre-transtorno-do-espectro-autista-valorize-as-capacidades-e-respeite-os-limites/2386664