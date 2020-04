Analice aprova emenda para a compra de Equipamentos de Proteção Individual

da assessoria da deputada

A deputada estadual e presidente da Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa, Analice Fernandes garantiu a aprovação de 4 emendas ao Projeto de Lei 174/2020 que autoriza a transferência de fundos positivos que o Estado possui para uma conta única do Tesouro Estadual, para que esses recursos sejam utilizados no enfrentamento da Covid-19, o projeto de Lei foi enviado dia 16 de abril e ainda não foi sancionado pelo governador, mas tudo indica que será nos próximos dias.

Analice que também é enfermeira, conseguiu incluir no texto 4 emendas que incluíram a possibilidade de compra de insumos que melhorem a segurança das instalações de saúde; aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI hospitalares, para servidores públicos do Estado que atuem diretamente nas ações de combate à pandemia, para os da área da saúde e da segurança pública, bem como para utilização por usuários dos serviços públicos de saúde que deles necessitarem; contratação por tempo determinado de profissionais que sejam necessários ao combate ao Covid-19; além de transferências voluntárias de recursos aos municípios e entidades filantrópicas do Estado, para utilização no combate à pandemia.

“Vivemos em um momento de crise sanitária, com muitas particularidades. Os Equipamentos de Segurança Individuais são essenciais para mantermos o serviço de saúde funcionando, precisamos proteger os funcionários da saúde para que eles não adoeçam”, explica a deputada Analice Fernandes.Segundo a deputada o governador João Dória vem adotando uma conduta muito positiva durante a crise do Covid-19. “Ele conseguiu organizar o Estado, que está todo empenhado em gerenciar a crise em todos os setores, deu o protagonismo para médicos epidemiologistas e cientistas que ditam as regras da quarentena levando sempre em consideração as projeções do contágio e a capacidade do sistema de saúde e por outro lado criou uma rede de ações para proteger os mais necessitados. Existem pessoas e instituições que se agigantam com as crises, outras se apequenam, felizmente o Estado São Paulo está no primeiro grupo”, disse a deputada Analice Fernandes.