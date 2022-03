Analice Fernandes visita Bom Prato Taboão da Serra com Secretária Célia Parnes e anuncia melhorias

Da assessoria

A deputada estadual Analice Fernandes visitou o Bom Prato de Taboão, dia 18 de março, acompanhada da secretária da Assistência Social do Estado de SP, Célia Parnes e do subsecretário de Relacionamentos com os Municípios e ex-prefeito de Taboão, Fernando Fernandes. O objetivo da visita foi acompanhar as reformas que estão sendo feitas.

A unidade que serve 1.400 refeições diariamente está passando por um processo de melhorias para aumentar o conforto dos funcionários e usuários.

“O piso e a iluminação já foram trocados, a pintura começou na parte externa, mas tudo está sendo feito, sem parar o serviço. O governador João Doria está atendendo a um pedido nosso e também irá melhorar a climatização da unidade”, disse a deputada Analice.

Outras melhorias como a troca da rede elétrica, da exaustão, reforma dos banheiros, colocação de azulejos, pintura por dentro e fora serão executadas nos próximos dias.

A deputada Analice Fernandes aproveitou a visita da secretária para solicitar o Bom Prato Móvel para Taboão da Serra – um caminhão adaptado que serviria as refeições nos bairros mais necessitados.

Bom Prato em Taboão da Serra

O Bom Prato em Taboão foi inaugurado em maio de 2017, pelo então prefeito Fernando Fernandes, em parceria com o governo do Estado de SP, em um trabalho da deputada Analice Fernandes, que se empenhou para levar o programa para Taboão.

A prefeitura construiu o prédio e o governo do Estado arcou com as instalações.

O Bom Prato serve café da manhã, a R$ 0,50, e refeições a R$ 1,00 e durante a pandemia, passou a fornecer marmitas, que podem ser levadas para casa.