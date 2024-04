Anhanguera Taboão inaugura curso de Odontologia

Da Assessoria de Imprensa

Comprometida com a excelência na integração entre ensino, pesquisa e extensão, a Faculdade Anhanguera Taboão da Serra, que já transformou a vida de milhares de alunos oferecendo educação de qualidade, está inaugurando o curso de Odontologia.

Com uma infraestrutura moderna e ensino de excelência, o curso de Odontologia da Anhanguera tem como objetivo formar profissionais altamente capacitados para atender às demandas do mercado odontológico e se destaca por sua abordagem prática e teórica, ministradas por professores referência, proporcionando aos alunos uma formação completa e atualizada.

Além disso, a graduação conta com metodologias ativas de aprendizado, tecnologias inovadoras e conhecimento prático em clínicas, laboratórios, serviços à comunidade e outras atividades, que preparam o estudante para entrar no mercado de trabalho com mais experiência na sua área de atuação.

Claudinei Sarchesi, coordenador do curso, destaca que o novo espaço proporcionará aos estudantes uma formação inovadora com tudo o que precisam para se destacarem no mercado como profissionais competentes e comprometidos com a saúde bucal da população. “Além disso, os graduados em Odontologia podem atuar em diversas áreas da Odontologia, incluindo consultórios particulares, clínicas especializadas, hospitais, saúde pública e até mesmo a pesquisa acadêmica”.

A instituição tem como foco principal abordar a formação dos profissionais na sua área, pautada nas diretrizes curriculares nacionais do Ministério da Educação, promovendo oportunidades para especializações por meio de parcerias com empresas ou clínicas odontológicas da cidade.

“A inauguração do curso trará vários benefícios aos nossos alunos, proporcionando não apenas aulas práticas e teóricas ministradas por professores referência no mercado, mas também oportunidades de estágio e parcerias com clínicas odontológicas e hospitais renomados. Além disso, nosso curso de Odontologia de Taboão tem como premissa a mesma qualidade da nossa unidade em Campinas, que é contemplada com nota 5 no MEC, sendo referência em educação de qualidade na área”, finaliza Bruno Dias, diretor da Faculdade Anhanguera Taboão da Serra.

Para saber mais sobre o curso, entre em contato pelo número (12) 99191-2865.