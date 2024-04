Anhanguera Taboão oferece atendimentos de Fisioterapia, Nutrição e Psicologia a custo social; Atendimento Jurídico é gratuito

da Assessoria de Imprensa

A Faculdade Anhanguera Taboão da Serra retoma neste semestre os atendimentos da Clínica de Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e do Núcleo de Práticas Jurídicas para a população.

Os atendimentos fisioterapêuticos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, nas áreas de Ortopedia, Cardiorrespiratória, Pediatria e Neurologia Adulto, e são oferecidos a custo social. Para ter acesso ao serviço, é necessário agendamento prévio com encaminhamento médico para chamada de triagem e avaliação do caso. As inscrições devem ser feitas pelo telefone (11) 4097-6098.

Já o Núcleo de Práticas Jurídicas da Anhanguera Taboão oferece suporte toda terça-feira, das 13h às 18h, na área cível e família, orientação jurídica, defesa e reivindicação de direitos, de forma gratuita. Para agendamento e mais informações, os interessados precisam entrar em contato pelo WhatsApp 11-4666-2219 Dra. Gabriela (atendimento somente por agendamento).

A Clínica-Escola de Nutrição oferece atendimentos de reeducação nutricional, avaliação corporal, cardápios personalizados, oficinas culinárias e grupos de conversas terapêuticas. É necessário fazer inscrição prévia pelo telefone (11) 4097-6098.

E a Clínica de Psicologia está com atendimentos de psicoterapia para todas as idades, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, sendo necessário fazer inscrição prévia pelo telefone (11) 4097-6098.

Endereço: Rodovia Régis Bittencourt, 199 – Centro, Taboão da Serra