Anhanguera Taboão oferece atendimentos de Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Direito para população

Direto da redação

A Faculdade Anhanguera Taboão da Serra retoma neste semestre os atendimentos da Clínica de Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e do Núcleo de Práticas Jurídicas para população.

Os atendimentos fisioterapêuticos acontecem de segunda a sexta, das 8h às 20h, nas áreas de Ortopedia, Cardiorrespiratória e Neurologia Adulto e Infantil, e são a custos sociais. Para ter acesso ao serviço é necessário agendamento prévio com encaminhamento médico para chamada de triagem e avaliação do caso. As inscrições devem ser feitas pelo telefone (11) 4097-6098.

Já o Núcleo de Práticas Jurídicas da Anhanguera Taboão da Serra oferece suporte toda quinta-feira, das 13h às 18h, na área cível e família, assim como orientação jurídica de forma gratuita. Para agendamento e mais informações, os interessados precisam entrar em contato por mensagem ou pelo telefone (11) 4666-2219.

A Clínica de Nutrição e Psicologia estão com atendimentos a custo social, de segunda a sexta, das 8h às 20h, sendo necessário fazer inscrição prévia pelo telefone (11) 4097-6098.

Atendimentos da Clínica de Fisioterapia, Psicologia, Nutrição e do Núcleo de Práticas Jurídicas

Endereço: Rod. Régis Bittencourt, 199 – Centro, Taboão da Serra – SP, 06768-000Sobre a Anhanguera

