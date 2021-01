Animais no Verão: cuidados com seu pet no calor

Por Samara Matos, na redação

Você já deve ter percebido que os cães e os gatos não transpiram como nós. Se o clima quente pode ser desconfortável para nós, humanos, imagine para os bichinhos que precisam de atenção especial. Esse é o período de maior risco de pulgas e carrapatos, estresse calórico e queimaduras. O site digitalvet deu alguns dica.

1. Hipertermia em Animais

O corpo de cães e gatos é diferente, por isso, é muito importante que o pet tenha à disposição água, sombra e superfícies frias, para se refrescar. Os animais no verão que não conseguem encontrar uma forma de resfriar o corpo, acabam aumentando a ventilação pulmonar (ficam ofegantes). Em certa medida, este processo de troca de calor é normal e funciona. Caso o animal continue exposto ao calor excessivo, ele poderá ficar demasiadamente ofegante, entrar em “agonia respiratória” e sofrer uma hipertermia. Os principais sintomas são:

Hipersalivação;

Respiração ofegante acima do normal;

Pele muito quente;

Batimento cardíaco acelerado;

Cansaço, fraqueza, indisposição.

Durante a hipertermia, a temperatura do animal pode chegar aos 42ºC. Isto pode provocar vômito, coagulação intravascular disseminada, edema pulmonar, parada cardíaca e, até mesmo, coma e ou morte. Tomem cuidado no passeio.

Durante os dias de calor intenso, lembre-se sempre de adotar os seguintes cuidados com o seu pet:

Mantenha água limpa e fresca sempre à disposição;

Mantenha o animal em local com sombra e circulação de ar constante;

Nunca deixe o animal sozinho dentro do carro;

Não estimule atividades físicas nos horários de maior calor

2. Queimaduras nas Patas

Imagine caminhar sobre o asfalto quente até sofrer uma queimadura grave na sola dos pés. Cachorros adoram sair para passear. Mas em dias muito quentes, a temperatura do asfalto pode queimar os coxins, popularmente conhecidos como “almofadas” das patinhas do pet. Um cuidado fundamental que devemos ter com os animais no verão. Não podemos esquecer que, ao contrário de nós, os animais não costumam usar sapatos. A camada de gordura presente nas patinhas dos pets ajuda a isolar a temperatura, mas não é suficiente contra o asfalto e a areia quente do verão.

Para prevenir, a dica é sair em horários mais frescos, antes das 10h ou após as 17h. Além disso, passear com o cão na grama, como em parques, pode ser uma boa opção para proteger as patinhas de queimaduras. Ah, e não esqueça de levar água para o pet!

3. Insetos e Parasitas/ Água parada

As temperaturas mais altas e a grande umidade favorecem a proliferação de pulgas, carrapatos, mosquitos e moscas. Neste caso, conversar com o veterinário é fundamental para realização de exames, regular as doses de produtos contra ectoparasitas e, inclusive, de banhos, que podem diminuir a ação.

Manter a pelagem curta ajuda na visualização de possíveis parasitas. Observe se eles estão presentes e se existem marcas de picadas, manchas avermelhadas ou hematomas na pele do seu animal.

Cães e gatos também sofrem com mosquitos que podem transmitir doenças, como a Dirofilariose e a Leishmaniose. As picadas geralmente acontecem nas regiões sem pêlo, como a ponta do nariz, abdômem, orelha e ao redor dos olhos. Fique atento também a estas marcas. Os animais costumam coçar intensamente estes locais caso tenham sido picados.

4. Câncer de pele e os animais no verão

Esta é outra grande preocupação, especialmente para os animais com a pele muito clara ou rosada. A incidência de câncer de pele em cães e gatos está crescendo, e o risco para os animais no verão é ainda maior. Evite expor cães e gatos excessivamente ao sol, especialmente nos horários próximos ao meio-dia. Eles podem desenvolver carcinomas, principalmente nas áreas sem pêlos.

Tosar o animal também pode ser uma boa opção para aliviar o calor. No entanto, é necessário tomar cuidado, pois isso pode aumentar a permeabilização dos raios solares.

5. Estresse calórico

O estresse pelo calor pode acometer todos os animais. Mas bichinhos como chinchilas, coelhos e hamsters são especialmente sensíveis a altas temperaturas. Pouca ventilação e alta umidade também pioram este quadro. Climatizar o ambiente é a melhor saída para prevenir. Ventiladores, ar-condicionados e climatizadores podem ser ótimos aliados. Além disso, forneça água em abundância e fresca durante todo o dia, No caso dos hamsters, mantenha a gaiola fora do alcance do sol direto, principalmente entre 11h e 16h.

6- Alimentação

Nos períodos mais quentes, o ideal é aumentar a quantidade de água fresca disponível para os pets. Uma alternativa é oferecer a água de formas diferentes, colocando cubos de gelo no potinho, por exemplo. Além disso, é melhor oferecer as refeições em horários mais frescos.