Aniversário de SP tem rodízio de veículos suspenso e tarifa zero

O feriado do 470º aniversário da cidade de São Paulo, nesta quinta-feira (25/1), terá o rodízio de veículos suspenso. Com isso, os carros com placas de final 7 e 8 poderão circular sem restrição de horário pelo município.

Na sexta-feira (26/1), também haverá suspensão do rodízio, mas apenas para carros de passeio. Caminhões e fretados com placas de final 9 e 0 continuam tendo que obedecer a restrição de circulação nos horários de pico.

Em homenagem ao aniversário da cidade, também haverá gratuidade no transporte público nesta quinta-feira (25/1). A Prefeitura de São Paulo vai adotar o modelo usado no projeto o Domingão Tarifa Zero, implementado no último dia 17/1.

A modalidade funcionará em todas as linhas de ônibus da cidade, respeitando a operação de transporte público durante o aniversário.

Nos ônibus em que não há cobrador, os passageiros podem usar o Bilhete Único para passar pelas catracas, sem que a cobrança seja efetuada. Para os usuários que ainda não possuem o passe, o cobrador ou o motorista devem liberar a passagem pela catraca.