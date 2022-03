Anvisa proíbe venda de filé-mignon após detectar contaminação

Direto da redação

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou o recolhimento de um lote de filé-mignon da marca BF Meat por estarem contaminadas com Salmonella. De acordo com a resolução publicada nesta terça-feira (8) no Diário Oficial da União, está proibida a comercialização, distribuição e uso do produto resfriado.

A presença da bactéria foi detectada no lote de 27 de janeiro com validade até 28 de março de 2022. A própria empresa, com sede no estado de São Paulo, comunicou o recolhimento voluntário dos produtos.

Segundo o Ministério da Saúde, Salmonella é uma bactéria da família das Enterobacteriaceae que causa intoxicação alimentar e em casos raros, pode provocar graves infecções e até mesmo a morte.

A transmissão ocorre com a ingestão de alimentos contaminados com fezes de animais. A bactéria é encontrada normalmente em animais como galinhas, porcos, répteis, anfíbios, vacas e até mesmo em animais domésticos, como cachorros e gatos.