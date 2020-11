AO VIVO: acompanhe no Taboão em Foco a apuração dos votos das eleições municipais

Direto da redação

Neste 15 de novembro, domingo de eleição, 217.479 eleitores terão a oportunidade de eleger os próximos governantes de Taboão da Serra para o mandato de 2021 a 2024. Serão eleitos: prefeito e vice-prefeito, além de 13 vereadores.

Caso nenhum dos candidatos a prefeito conquiste mais de 50% dos votos válidos, a eleição terá segundo turno, que acontece no dia 29.

A votação acontece das 7h às 17h, sendo que até às 10h o TSE colocou como horário preferencial aos idosos. Mas eles podem votar durante todo o dia, assim como os outros eleitores, que chegarem logo pela manhã.

CANDIDATURAS

Dos 360 candidatos que entraram com pedido de registro de candidatura junto ao TSE, 4 deles estão indeferidos e outros 18 também foram indeferidos, mas estão com recursos. Apesar de aparecerem na urna, seus votos não serão computados. Tem outros dois que renunciaram as suas candidaturas e um faleceu.

Já na disputa pela Prefeitura de Taboão da Serra têm nove candidatos a prefeito e vice-prefeito, sendo que um deles está indeferido com recurso.

APURAÇÃO AO VIVO

A partir das 17h30 de domingo, a equipe do Taboão em Foco vai acompanhar a apuração ao vivo com entrevistas, comentários e anúncios em primeira mão dos eleitos.