Apesar do mistério, Olívio Nóbrega não será o candidato a vice na chapa de reeleição do prefeito Aprígio

Por Allan dos Reis, direto da redação

Na última terça-feira (4), o vereador Anderson Nóbrega subiu à tribuna da Câmara para anunciar que o secretário de esportes Olívio Nóbrega iria pedir demissão nesta semana – prazo legal pela Justiça – para ser o candidato a vice-prefeito na chapa do prefeito Aprígio, que vai disputar a reeleição. Porém, a pressão não surtiu o efeito necessário e Olívio já foi informado que não será o vice. O nome não foi definido ainda.





Desde ontem, quinta-feira, o Taboão em Foco tenta um posicionamento oficial do Governo, que optou pelo silêncio. Nesta sexta, a nossa reportagem encontrou rapidamente Olívio Nóbrega e questionou se ele havia ou não pedido exoneração do cargo. “Ainda não posso revelar”, desconversou. Já no início da noite, no Diário Oficial do Município, nenhuma portaria registra a demissão.

Então a nossa reportagem procurou outra fonte, que disse: “Pode cravar que não será o [secretário] Olívio Nóbrega”.

QUEM SERÁ O VICE?

O prefeito Aprígio não fala publicamente do nome da pessoa que vai disputar o cargo de vice-prefeito, na chapa com Aprígio. Na conversa rápida com Olívio, ele acrescentou apenas que o escolhido (ou escolhida) será “alguém para ganhar a eleição”. Mas reforçou, “será um Nóbrega”.