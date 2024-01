Apesar do recesso parlamentar, Câmara Municipal de Taboão da Serra permanece com atendimentos

Direto da CMTS

As sessões legislativas da Câmara Municipal de Taboão da Serra voltam a acontecer na primeira terça-feira de fevereiro. Porém, apesar do recesso parlamentar, os gabinetes dos vereadores e o setor administrativo estão funcionando normalmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

As sessões legislativas voltam a acontecer no dia 6 de fevereiro. Algumas comissões permanentes estão agendando audiências públicas para tratar de temas importantes para a cidade. Assim que as datas forem confirmadas, estarão na agenda no site oficial da Câmara Municipal.

“Teremos um ano de votações muito importantes, muitos debates e discussões sobre os desafios da nossa cidade. E além disso, 2024 é um ano eleitoral, o que, claro, já gera muita repercussão”, diz o presidente Dr. André da Sorriso.

O recesso parlamentar é regulamentado pelo Regimento Interno e neste período não acontecem as sessões legislativas e nem as audiências públicas. Com menos eventos e circulação de pessoas, a administração da Câmara Municipal realiza diversas manutenções e adequações do prédio para oferecer mais conforto aos munícipes.

A atual legislatura, a 15ª da história de Taboão da Serra, é composta pelos vereadores: Dr. André da Sorriso (presidente), Marcos Paulo de Oliveira (vice-presidente), Érica Franquini (1ª secretária), Nezito (2º secretário), Joice Silva, Luzia Aprígio, Celso Rodrigo Gallo, Sandro Ayres, Anderson Nóbrega, Carlinhos do Leme, Alex Bodinho, Dr. Ronaldo Onishi e Enfermeiro Rodney.

SERVIÇO:

Câmara Municipal de Taboão da Serra

Estrada São Francisco, 2013 – Jardim Helena

(11) 4788-9300

www.camarataboao.sp.gov.br