Aplicação da 2ª dose da bivalente contra Covid-19 é iniciada nas UBSs da Prefeitura de Taboão da Serra

Direto da PMTS

A Secretaria de Saúde (SMS) de Taboão da Serra iniciou nesta segunda-feira, 11/12, a vacinação com a 2ª dose de reforço da bivalente em combate à Covid-19. A aplicação é destinada para pessoas acima de 60 anos e para imunossuprimidos a partir dos 12 anos. O intuito é estimular a população a tomar a vacina para gerar imunidade, o que contribui diretamente para o controle da doença.

Para receber a 2ª dose da Pfizer bivalente, as pessoas devem comparecer em uma das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e ponto facultativo, das 8h às 16h. Também é preciso levar documento oficial com foto e o cartão do SUS. Ainda mais, é necessário ter intervalo mínimo de seis meses após a última dose.

O secretário de Saúde (SMS) José Alberto Tarifa destacou a importância da vacina. “É a melhor maneira de se proteger e evitar a propagação da doença, a Covid-19 e assim como muitas outras já levaram muitas pessoas embora. Seguimos atentos e trabalhando para trazer mais saúde à população, então vamos nos proteger e também aqueles que amamos. Espero encontrar todos vocês nas UBSs para o 2° reforço da Bivalente”, disse.

Mesmo com o controle da doença, a Covid-19 é altamente transmissível e ainda pode ser letal, por isso as medidas de prevenção devem ser seguidas mesmo com a diminuição dos casos e liberação do uso de máscaras. Lavar as mãos com sabão e água, cobrir boca e nariz quando tossir ou espirrar, manter-se informado com as notícias em veículos confiáveis e procurar auxílio médico se necessário são algumas das formas para se prevenir do vírus.

Serviço

2ª dose Bivalente +60 anos e imunossuprimidos +12 anos

Quando? A partir de 11/12, das 8h às 16h

De segunda a sexta, exceto feriado e ponto facultativo

Unidades que fazem aplicação:

UBS Oliveiras/Marabá – Rua Maria Inês, 34 – Jardim das Oliveiras

UBS Jardim das Margaridas – Rua Paulo Augusto de Andrade, 400 – Jardim das Margaridas

UBS Santo Onofre – Rua Marechal Artur Costa e Silva, 97- Jardim Panorama

UBS Silvio Sampaio – Rua Siderópolis, 276 – Jardim Silvio Sampaio

UBS Santa Cecília – Rua Henrique de Moraes Camargo, 143 -Parque Pinheiros

UBS Jardim Suiná – Rua Albano Leite da Fonseca, 111 – Jardim Suiná

UBS Dra. Maria José de Albuquerque – Rua José Mari, 13 – Parque Assunção

UBS Parque Pinheiros/CSU – Avenida Laurita Ortega Mari, 2131 – Parque Pinheiros

UBS Jardim Salete – Rua Constantino Dias Lopes, 181 – Jardim Salete

UBS Record/Ponte Alta – Rua Imarui, 47 – Jardim Record

UBS Panorama – Rua Miguel Carlos Silva, 380 – Jardim Scandia

UBS Jardim América – Rua Uruguai, 73 – Jardim América

UBS Clementino – Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jardim Clementino