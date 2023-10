Após 1000 dias de governo, prefeito Aprígio afirma que sua gestão merece “nota 7”

Por Allan dos Reis, no Parque Assunção

O prefeito Aprígio (Podemos) completou 1000 dias de gestão à frente da Prefeitura Municipal de Taboão da Serra na última semana e – para celebrar a marca – um grande evento de prestação de contas no prédio que vai abrigar a Nova Prefeitura.

Após falar das realizações, Aprígio concedeu entrevista coletiva e avaliou sua gestão. “Eu tenho mil dias de governo, mas não tive condições de trabalhar esses mil dias porque durante dois anos, ficamos engessados. Além da pandemia, ficamos com dívidas para pagar. Agora, graças a Deus, pagamos tudo e do começo do ano para cá, a Prefeitura não deve para fornecedor e vamos trabalhar mais e temos mais recursos. Por isso eu me daria uma nota 7”, diz Aprígio.

Presidente da Câmara de Taboão da Serra, Dr. André da Sorriso reforçou que as dificuldades iniciais foram superadas e a reconstrução está em curso. “Iniciamos [o governo] há três anos com o intuito de reconstruir Taboão da Serra. […] Quero agradecer ao nosso prefeito e dizer que nós contribuímos muito para que nesses 1000 dias a nossa cidade avançasse”, diz.

O evento dos 1000 dias teve a presença dos deputados Eduardo Nóbrega (estadual) e Renata Abreu (federal), além de vereadores, secretários e outras lideranças da cidade.