Após 3 meses como vereador, Wanderley Bressan assume Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Por Allan dos Reis, na redação

Recém-empossado secretário de desenvolvimento econômico na Prefeitura de Taboão da Serra, Wanderley Bressan (PSDB) fez um balanço positivo do mandato de 90 dias como vereador no município. Ele assumiu o cargo após Marcos Paulo (PSDB) pedir licença do cargo pelo mesmo período.

“Foram três meses de muito trabalho. E a gente pode dar voz a todos aqueles que acreditaram no nosso projeto. Voz ao futsal feminino, voz a cultura e os artistas da nossa cidade, para nossa escola de artes, nossa escola de bailado, ao Tabuca Júniors, ao Becos e Vielas. A todos aqueles que acreditam que é possível fazer política com muito amor”, diz Bressan.

Apesar de um período curto, o vereador suplente reforçou suas conquistas. “Apesar de apenas três meses, nós pudemos participar de grandes discussões, denunciar os desmandos do Governo Federal, valorizar todos os acertos do governo Aprígio aqui na tribuna da Câmara”, diz.

Wanderley Bressan também destacou a votação dos projetos de lei. “Votamos favorável a projetos importantes para nossa cidade, como o Renda Taboão, a prorrogação da anistia, o novo código de regularização de edificações. E o nosso projeto de lei, que cria a escola municipal de artes de Taboão da Serra”, celebra.

NOVO DESAFIO SERÁ CRIAR EMPREGOS

Os três meses como vereador e a experiência que teve com o secretário de cultura na gestão passada levaram Wanderley Bressan a ser convidado pelo prefeito Aprígio para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Após anos de fechamentos de vagas de empregos e recessão, no Brasil de forma geral, a Secretaria deve ter um papel primordial em 2022.

“Será um ano desafiador para enfrentar o desemprego. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico será protagonista oferecendo – em grande escala – capacitação profissional para as pessoas voltarem ao mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, será a interface entre as empresas e os trabalhadores fazendo pré-seleções e encaminhando os taboanenses para vagas na região”, promete Bressan.