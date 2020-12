Após 800 anos, “Estrela de Belém”, se forma no céu e será vista este mês

Por Samara Matos, na redação

Entre 16 e 21 de dezembro um fenômeno astronômico raro poderá ser observado do Brasil e de praticamente toda a terra. Um fenômeno que não acontece há 800 anos vai se repetir será um alinhamento de Júpiter e Saturno. A formação criará um ponto de luz radiante que é conhecido como “estrela de Belém” ou “estrela do Natal”.

No último dia do período, 21 de dezembro, a distância entre eles deve ser ainda menor. O fenômeno ficará visível após durante uma hora após o pôr do sol. Os dois planetas só estiveram tão perto nos anos 1623 e 1226 – ou seja, séculos atrás.

A próxima conjunção só poderá ser vista novamente em 15 de março de 2080.