Após denúncia, supermercado Porto Seguro em Taboão da Serra é alvo de Blitz do Consumidor e Vigilância Sanitária 

Direto da redação

O supermercado Porto Seguro localizado em Taboão da Serra tem sido alvo de denúncias . Jorge Wilson Filho veio até a cidade, junto com a fiscalização do PROCON. Na visita, o apresentador da Rede TV encontrou muitas irregularidades, como alimentos vencidos, sem procedência e impróprios para o consumo, carnes vencidas e mal armazenada, produtos cárneos congelados expostos à venda ao consumidor com validade vencida.

Na seção do açougue, foi encontrada carne previamente moída exposta para venda ao consumidor, o que não é permitido por lei estadual. Nesses casos, a carne ainda em pedaço (peça) deve ser moída na frente do consumidor. Por serem considerados impróprios ao consumo humano, imediatamente os produtos foram retirados da área de venda, descaracterizados e descartados adequadamente.

De acordo com a Lei: vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo; Pena- detenção, de 2 anos a 5 anos, ou multa;

Neste caso, o mercado Porto Seguro terá o prazo de até 60 dias para ajustar tudo que foi encontrado pela fiscalização e regularizar.