Após dois dias desaparecida, menina de 13 anos é encontrada em mata perto de casa

Direto da Redação – atualizado às 23h30 – após conversa com a madrasta

A menina Tainá de 13 anos saiu para passear com o cachorro na noite de 3 de janeiro no Jardim Helena e ficou dois dias desaparecida. O sumiço mobilizou polícia, amigos e as redes sociais e, na tarde desta sexta-feira (5), teve um desfecho positivo. Ela foi encontrada em uma mata perto do local do sumiço. O caso está sendo registrado no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra.

De acordo com a Polícia, a menina foi encontrada após um rapaz ter dito que viu uma cachorra com as características citadas horas antes numa praça no Jardim das Oliveiras, na rua Beatriz Terezinha. A família foi até o local, e após chamar pela “Dengosa”, nome da cachorra, ouviu em seguida a voz da menina. A Polícia Militar que passava perto do local foi acionada e auxiliou. “Visualizamos a adolescente e a cachorra por uma fresta no muro que da fundos com a mata, sendo necessário corta os arames e retirar tapumes e fazer a transposição da criança, que se apresentava chorosa e nervosa, ralado na perna”, diz a PM.

No fim da noite, o Taboão em Foco conversou com a madrasta da jovem, que foi internada para se hidratar. Ela explica que “não houve ajuda de ninguém, ela entrou sozinha [na mata]” e não conseguiu sair.

“Como era uma mata de barranco, a cachorra caiu e ela não enxergava o lugar certo, quado ela foi tentar descer , ela também caiu e ficou procurando a cachorra, [mas] estava muito escuro. Ao amanhecer, ela encontrou a cachorra, mas não conseguiam subir”, explica.

E completa. “Eu encontrei ela porque me falaram que ouviram um cachorro latir dentro da mata. Então comecri a procurar junto com meu esposo e avistamos as duas de longe”.