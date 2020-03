Após exame, suspeita de coronavírus em paciente de Taboão da Serra é descartada

Por Allan dos Reis, na redação

A Secretaria de Saúde de Taboão da Serra informou no final da tarde desta segunda-feira (2), que o exame realizado pelo Instituto Adolfo Lutz deu negativo para coronavírus no paciente que procurou a UPA Dr. Akira Tada na quarta-feira passada, alegando ter sintomas da doença, que tem se espalhado por todo mundo.

Além de ter voltado de uma viagem à Itália, um dos países com mais casos, o paciente taboanense apresentava coriza e dor de garganta. Mesmo sem sinais de febre, a Secretaria optou em realizar o teste e colocá-lo em observação em sua residência. Com o resultado negativo, Taboão da Serra saiu da lista de cidades com casos suspeitos.

Em coletiva de imprensa, a secretária municipal de saúde Dr. Raquel Zaicaner havia dito que “por excesso de zelo” havia solicitado o exame para comprovar ou não a doença.

E reforçou. “Não há motivos para pânico. As pessoas não precisam sair de máscaras nas ruas, não ir ou deixar o filho ir para escola. É lógico, que a medidas que as coisas aconteçam no Brasil, a gente vai atualizando todo mundo”, disse Raquel em coletiva.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA

A Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria de Saúde, informa que o paciente proveniente da Itália que procurou a Unidade de Pronto Atendimento com suspeita de ter contraído COVID-19, doença causada pelo coronavírus, apresentava dor de garganta e coriza, sem a presença de febre, um dos principais sintomas da doença.

Mesmo assim, por uma questão de cautela, foi seguido todo o protocolo recomendado pelo Ministério da Saúde e o caso foi notificado como suspeito.

Taboão da Serra não consta na nota técnica emitida pela Secretaria do Estado de Saúde, em 28/02/2020, que lista os municípios com casos confirmados ou suspeitos.

Ao ser liberado da Unidade de Pronto Atendimento, o paciente permaneceu em sua residência, sendo monitorado pela equipe de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde.

Nesta segunda-feira, dia 2 de março, o resultado do exame foi liberado como negativo, o que finaliza o caso e encerra o período de quarentena do paciente.