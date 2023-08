Após fim de semana quente, chuva volta a partir desta terça-feira (8) em Taboão e região

Por Samara Matos, na redação

A semana começa com tempo seco e muito calor na região com termômetros marcando até 31°C em alguns municípios. De acordo com previsão da Climatempo, a chuva deve aparecer esta semana. Mas, a temperatura segue alta e o sol também brilhará.

Na terça-feira (8), a mínima será de 15ºC e máxima de 23ºC. O sol aparece, mas haverá períodos nublado com chuva a qualquer hora. Na quarta-feira (9), também são esperadas precipitações. Os termômetros devem marcar entre 14ºC e 26ºC, com chances de chuva a qualquer momento.

Já na quinta (10) e na sexta (11), as nuvens aumentam no decorrer da tarde, mas não chove. A mínima esperada é de 13ºC e a máxima é de 30ºC, com dia bem quente, e tarde com aumento de nuvens.