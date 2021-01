Após incêndio, Secretaria de Esportes de Taboão convoca clubes para recadastramento até dia 28 de janeiro

Direto da redação, com informações da PMTS

No dia 24 de dezembro ocorreu um incêndio na sede da Secretaria de Esportes e Lazer (SEMEL) de Taboão da Serra, que destruiu boa parte dos documentos da pasta. Alguns desses arquivos eram as documentações dos times que utilizam as quadras e campos da prefeitura. Por isso, a Secretaria de Esportes convoca até o dia 28 de janeiro , todos os presidentes e dirigentes dos clubes para fazer o recadastramento.

Segundo Olívio Nóbrega, secretário de Esportes, a medida tem como objetivo recuperar parte do que foi perdido. “Tendo em vista a destruição, estamos convocando todos os clubes para se recadastrar”, disse. “Quando a pandemia estiver sob controle, as quadras e campos serão liberados e os times voltarão a utilizar os espaços”, explicou.

O recadastramento de clubes acontece de 22 a 28 de janeiro, exceto final de semana, das 9h às 17h, na sede da SEMEL (Cepim) – Avenida Dr. José Maciel, 708, Jardim Maria Rosa. Informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4788-5888.

Neste primeiro momento, os presidentes e dirigentes dos clubes não precisam levar documentos, apenas comparecer para se recadastrar. Posteriormente, a SEMEL entrará em contato com os times para finalização do processo.

Com relação ao incêndio, o secretário da paste esclareceu que foi aberto Processo Administrativo na prefeitura e registrado Boletim de Ocorrência para apurar o ocorrido.

Serviço:

RECADASTRAMENTO DE CLUBES

Onde? Secretaria de Esportes e Lazer – Departamento Amador

Endereço: Avenida Dr. José Maciel, 708, Jardim Maria Rosa

Quando? De 22 a 28/01/2021 (exceto final de semana)

Horário? De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Telefone: (11) 4788-5888