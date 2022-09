Após nocautear no SFT Combate, Gabriella Ribeiro recebe voto de louvor da Câmara de Taboão da Serra

Por Allan dos Reis, no Jardim Helena

A Câmara Municipal aprovou nesta terça-feira (6) voto de louvor à atleta de lutas Gabriella Ribeiro por sua vitória no último final de semana no “SFT Combate”. Com a vitória por nocaute, ela deve disputar o cinturão da categoria da categoria 61kg em outubro.

Ao propor a homenagem, o presidente da Câmara, Carlinhos do Leme, reforça o fato da atleta levar o nome da cidade em suas conquistas. “Ela vence e representa Taboão da Serra. A gente fica orgulhoso. Venceu mais uma luta e tem um grande futuro pela frente. Esse voto de louvor é uma homenagem justa”, afirma.

Gabriella afirma que ficou feliz pela homenagem que recebeu da Câmara. “Reconhecimento de alto nível torna todo o trabalho ainda mais importante”, resume.

Quem é Gabriella Ribeiro?

Gabriella Ribeiro tem 26 anos e mora na região do Pirajussara, em Taboão da Serra. Aos 14 anos começou a fazer artes marciais. Nesse período tem quatro lutas profissionais, sendo duas de Muay Thai e duas de Xtreme (kickboxing com luvas de MMA).

A cena do nocaute em sua última luta [CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR] teve grande repercussão nas redes sociais e entre os lutadores.