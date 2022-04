Após polêmica, McPicanha deixa de ser vendido no Brasil

Direto da redação

No início de abril, a rede de fast food McDonalds lançou dois lanches sem seu cardápio de hambúrgueres, os novos McPicanhas, mas não demorou muito para o público descobrir que os sanduíches não tinham a carne apresentada no nome, apenas um “molho com aroma natural de picanha”.

A informação sobre a falta de picanha na composição do sanduíche foi divulgada pelo blog Coma com os olhos. A notícia fez com que o o Procon notificasse a rede McDonald’s para que prestasse esclarecimento sobre o fato. O Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) abriu um processo para investigar possível propaganda enganosa

O Ministério da Justiça também foi acionado e deu 10 dias de prazo para que a rede de fast food esclareça se o McPicanha tem picanha em sua composição e qual a porcentagem. Se não tiver, a empresa deverá informar os ingredientes do hambúrguer e se o consumidor foi de alguma forma informado sobre a falta da picanha nos sanduíches.

Diante da repercussão negativa, o McDonald’s decidiu retirar os lanches do cardápio de todos os restaurantes da rede no Brasil a partir desta sexta-feira.

A rede também soltou um comunicado oficial esclarecendo o fato e pedindo desculpas aos consumidores. Leia as nota do McDonald´s na íntegra:

A partir desta sexta-feira (29), estamos retirando do cardápio os dois sanduíches da linha “Novos McPicanha”, em todos os restaurantes no país. Esclarecemos que a plataforma recém-lançada denominada “Novos McPicanha” teve esse nome justamente para proporcionar uma nova experiência ao consumidor com o exclusivo molho sabor picanha, uma nova apresentação e um hambúrguer diferente em composição e em tamanho (100% carne bovina, produzida com um blend de cortes selecionados e no maior tamanho oferecido pela rede atualmente). Pedimos desculpas se o nome escolhido gerou dúvidas e informamos que estamos avaliando os próximos passos.