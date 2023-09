Após sanção do prefeito, presidente Dr. André da Sorriso protocola na Anatel lei que promete agilizar 5G em Taboão da Serra

CMTS

O presidente da Câmara de Taboão da Serra, Dr. André da Sorriso protocolou na quinta-feira, dia 31 de agosto, na sede da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) a lei de sua autoria que “estabelece o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para Estação Transmissora de Radiocomunicação”.

Com a nova legislação, os investimentos para a chegada do 5G puro devem ser acelerados pelas operadoras de telefonia. “Agora somos uma das 100 cidades no Estado a contar com essa legislação que vai agilizar muito a implantação do 5G, trazendo mais desenvolvimento, inovação, tecnologia e principalmente inclusão digital e oportunidades para a nossa gente”, diz o presidente Dr. André.

A sanção da lei feita pelo prefeito Aprígio é a oportunidade para que o município possa se desenvolver e agilizar os investimentos. “É sensacional essa iniciativa da Câmara Municipal e nos orgulha saber que Taboão da Serra é uma das poucas cidades do Estado de São Paulo que tem a ‘Lei da Antenas’. Certamente vai trazer um desenvolvimento ainda maior em Taboão da Serra. O [sinal] 5G é uma oportunidade para a cidade se desenvolver e trazer empregos, inovações e tecnologias”, diz Marcel, diretor da Anatel.

‘LEI DAS ANTENAS’

Durante audiência pública na Câmara Municipal no final de junho deste ano, representantes da Anatel discutiram com o presidente Dr. André da Sorriso a importância de o município aprovar um projeto de lei estabelecendo novas para instalação de antenas [chamadas de Estações Rádio Base].

Com a lei atualizada, o cronograma para que Taboão da Serra seja contemplado com o sinal do 5G puro deve ser novamente antecipado.