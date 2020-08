Após seis meses em queda, empregos formais iniciam recuperação em julho

Por Allan dos Reis, na redação

Os dados divulgados pelo Ministério da Economia através do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de julho mostram que as contratações superaram as demissões em Taboão da Serra. Esse é o primeiro mês com saldo positivo em 2020. Ao todo, foram 343 novos empregos com carteira assinada.

Apesar de um número ainda tímido, diante do total das 2.842 demissões no primeiro semestre, os dados de julho mostram que a reabertura, ainda parcial, do comércio começa a surtir efeito positivo com contratações.

A recuperação dos empregos com carteira assinada também foi positiva na maioria dos municípios da região. Em junho foram 495 contra 617 contratações em julho.

Saldo dos empregos formais (com carteira assinada) em julho de 2020

Cotia: 83 contratações

Embu das Artes: 162 contratações

Embu-Guaçu: 11 contratações

Itapecerica da Serra: 147 contratações

Juquitiba: 11 contratações

São Lourenço da Serra: 88 demissões

Taboão da Serra: 343 contratações

Vargem Grande Paulista: 52 demissões